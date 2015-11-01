Владимир Заморока
№55
Вратарь
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 июня 1996 (24) года
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
был в запасе