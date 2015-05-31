Риккардо Бертоцци
№1
Вратарь
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2
Верона
2
был в запасе
18.05.2015 18 мая 2015 пн 20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015 18 мая 2015 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
был в запасе