Самуэле Перисан
№27
Вратарь
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 20:00
Порденоне
0(1) : 0(4)
Монца
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/32 финала
Порденоне
0(1)
Монца
0(4)
был в запасе