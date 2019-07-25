Рико Штридер
№6
Полузащитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июля 1992 (28) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Утрехт
1
Зриньски
1
был в запасе