Энеко Гонсалес
№36
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Малага
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Малага
1
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе