Алессандро Джакомель
№32
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2
Торино
1
был в запасе
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:00
Интер
2 : 1
Эмполи
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
2
Эмполи
1
был в запасе