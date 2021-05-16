Антон Швец
№23
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 апр. 1993 (28) лет
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ахмат
2 : 2
Спартак
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2
Спартак
2
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Ахмат
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ротор
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 35' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
90'
90'
90'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
83'
83'
83'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
28'
28'
28'
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
80'
80'
80'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
68'
16'
68'
16'
68'
16'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
16'
78'
16'
78'
16'
78'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
90'
90'
90'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
27'
27'
27'
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур