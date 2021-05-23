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Борха Майорал
№21
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 апр. 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
47', 90'
47', 90'
47', 90'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
47', 90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
19:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
3'
3'
3'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
3'
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
1 : 0
Болонья
44'
44'
44'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
44'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
29'
29'
29'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
29'
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
17', 52'
87'
17', 52'
17', 52'
87'
17', 52'
87'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
17', 52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
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