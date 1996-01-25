Хавьер Хименес
№63
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 янв. 1996 (25) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
был в запасе