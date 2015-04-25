Пабло Вильялон
№38
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1996 (25) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе