Иван Олейников
№82
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 авг. 1998 (22) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
-:-
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
-
Чайка
-
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
6'
6'
6'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
25'
25'
25'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
36'
36'
36'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур