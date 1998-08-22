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Лига чемпионов
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Зенит
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Евро-2020
Спартак
Лионель Месси
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
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Коронавирус
Иван Олейников
№82
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 авг. 1998 (22) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Динамо
-:-
Чайка
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
-
Чайка
-
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
6'
6'
6'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
25'
25'
25'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
36'
36'
36'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур