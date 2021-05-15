Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Португалия
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хачим Машуков
№70
Полузащитник
Подписаться
Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 февр. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
45'
45'
45'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
72'
72'
72'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур