Хачим Машуков
№70
Полузащитник
Подписаться
Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 февр. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
45'
45'
45'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
72'
72'
72'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур