Илья Визнович
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 февр. 1998 (23) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15'
15'
15'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
41'
41'
41'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
41'
минуты: 35' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 35' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
54'
54'
54'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
54'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Краснодар-2
2 : 0
Иртыш
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
62'
65'
62'
65'
62'
65'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
77'
15'
77'
15'
77'
15'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
77'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
32'
32'
32'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Иртыш
1 : 2
Нефтехимик
26'
26'
26'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Иртыш
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 21 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур