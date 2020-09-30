Денис Рахманов
№8
Полузащитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 сент. 1995 (25) лет
Рост
171
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
Волга
2 : 4
Велес
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Волга
2
Велес
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
Волга
0 : 3
Урал
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Волга
0
Урал
3
минуты: 1' - 86' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур