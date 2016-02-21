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Мауро Копполаро
№50
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 марта 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Дженоа
2 : 1
Удинезе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2
Удинезе
1
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Эмполи
1 : 1
Удинезе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Удинезе
1
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Палермо
4 : 1
Удинезе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
4
Удинезе
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0
Ювентус
4
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе