Егор Кондаков
№30
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 нояб. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
Ленинградец
0(6) : 0(5)
Чертаново
207'
207'
207'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
207'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Ленинградец
0(6)
Чертаново
0(5)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур