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Никита Голуб
№21
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1997 (24) года
Рост
174
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
89'
89'
89'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
был в запасе
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе