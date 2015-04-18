Фабиан Калиг
№39
Полузащитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 марта 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Фрайбург
2 : 3
Майнц
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
2
Майнц
3
был в запасе