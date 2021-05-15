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Даур Квеквескири
№11
Полузащитник
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Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 1998 (23) года
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
82'
82'
82'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
90'
86'
90'
86'
90'
86'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
50'
50'
50'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Акрон
6'
6'
6'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
6'
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1
Акрон
3
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
13'
13'
13'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур