Артем Архипов
№94
Нападающий
Подписаться
Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
63'
63'
63'
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
63'
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
75'
75'
75'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
6'
6'
6'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
16'
63'
16'
63'
16'
63'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
16'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
41'
41'
41'
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
41'
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 20 тур