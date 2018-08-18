Георгий Батяев
№23
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 февр. 1997 (24) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
был в запасе