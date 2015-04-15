Исмаэль Таидер
№20
Полузащитник
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Команда
Парма
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
был в запасе