Эрнани (Жорже Сантуш Фортиш)
№7
Нападающий
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Команда
Леванте
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 авг. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
Осасуна
1 : 3
Леванте
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1
Леванте
3
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
Валенсия
4 : 2
Леванте
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
4
Леванте
2
был в запасе