Лукас Куэто
№13
Нападающий
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Команда
Санкт-Галлен
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 марта 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3
Хоффенхайм
2
был в запасе