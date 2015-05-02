Андреа Манделли
№29
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:45
Сассуоло
0 : 0
Палермо
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Палермо
0
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе