Айказ Зилабян
№35
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1996 (25) лет
Рост
166
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Амкар
1
Локомотив
1
был в запасе