Жиль Сиони
№29
Защитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 июня 1984 (36) лет
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2019 24 янв. 2019 чт 20:00
Бастия
2 : 1
Нуази-ле-Гран
41'
41'
41'
24.01.2019 24 янв. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бастия
2
Нуази-ле-Гран
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала