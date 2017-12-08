Евгений Жариков
№51
Вратарь
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 июня 1998 (22) года
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Зенит
2 : 1
Урал
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
2
Урал
1
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 11:30
Урал
0 : 1
Краснодар
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0
Краснодар
1
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2
Урал
0
был в запасе
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
2
Динамо
2
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Ахмат
0
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Урал
2 : 1
Анжи
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2
Анжи
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Урал
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2
Урал
0
был в запасе