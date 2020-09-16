Иван Иванченко
№10
Нападающий
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Команда
Родина
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 сент. 1998 (22) года
Рост
185
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
Родина
1 : 5
Спартак
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Родина
1
Спартак
5
был в запасе