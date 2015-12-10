Мацей Гаёс
№14
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 марта 1991 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лех
0
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Лех
0 : 2
Фиорентина
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лех
0
Фиорентина
2
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Фиорентина
1 : 2
Лех
82'
82'
82'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
82'
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фиорентина
1
Лех
2
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Базель
2 : 0
Лех
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Базель
2
Лех
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур