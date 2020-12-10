Кристиан Маня
№6
Защитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
9 авг. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Янг Бойз
2 : 1
ЧФР Клуж
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
0 : 2
Рома
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Рома
5 : 0
ЧФР Клуж
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рома
5
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур