Радослав Василев
№22
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Болгария
Дата рождения
12 окт. 1990 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.03.2019 25 марта 2019 пн 22:45
Косово
1 : 1
Болгария
25.03.2019 25 марта 2019 пн 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Косово
1
Болгария
1
был в запасе