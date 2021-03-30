Джошгун Диниев
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
13 сент. 1995 (25) лет
Рост
169
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
был в запасе