Ариф Дашдемиров
№21
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
10 февр. 1987 (34) года
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2017 31 окт. 2017 вт 22:45
Атлетико
1 : 1
Карабах
31.10.2017 31 окт. 2017 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Атлетико
1
Карабах
1
был в запасе