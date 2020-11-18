Душко Трайчевски
№24
Полузащитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
1 нояб. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
минуты: 84' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Армения
1
Северная Македония
0
минуты: 84' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур