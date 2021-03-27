Рауно Аллику
№9
Нападающий
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
2 марта 1990 (31) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
59'
59'
59'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 62'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 1' - 62' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 73'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
минуты: 1' - 73' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур