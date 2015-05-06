Андреа Джеминьяни
№30
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2015 06 мая 2015 ср 16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
06.05.2015 06 мая 2015 ср 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе