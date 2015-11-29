Марвин Ванитцек
№10
Полузащитник
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 мая 1993 (28) лет
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:30
Боруссия
4 : 1
Штутгарт
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
4
Штутгарт
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур