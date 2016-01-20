Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Португалия
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Леонардо Фонтанези
№96
Защитник
Подписаться
Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Сассуоло
1 : 1
Торино
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Сассуоло
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
14:30
Интер
0 : 1
Сассуоло
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
0
Сассуоло
1
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
20:00
Сампдория
1 : 3
Сассуоло
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1
Сассуоло
3
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
21:00
Сассуоло
1 : 1
Фиорентина
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Сассуоло
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
1
Сассуоло
0
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Сассуоло
1 : 1
Кьево
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1
Кьево
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Рома
2 : 2
Сассуоло
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2
Сассуоло
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
2
Аталанта
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
2
Наполи
1
был в запасе