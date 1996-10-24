Эммануэл Онарисе
№36
Защитник
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Команда
Брентфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
3
Вест Хэм
0
был в запасе