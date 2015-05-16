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Олег Яковлев
№97
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июня 1997 (23) года
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Химик
2 : 1
Сочи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
2
Сочи
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
10:00
Луч
2 : 0
Сочи
03.05.2015
03 мая 2015
вс
10:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0
Крылья Советов
4
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.03.2015
29 марта 2015
вс
17:00
Волгарь
3 : 0
Сочи
29.03.2015
29 марта 2015
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
3
Сочи
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 1
Волга
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0
Волга
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Сочи
0 : 2
Анжи
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сочи
0
Анжи
2
был в запасе