Никита Хайкин
№13
Вратарь
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Команда
Кубань (ЛФЛ)
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 нояб. 1995 (25) лет
Рост
185
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 20:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 20:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 20:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Спартак
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 20:30
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак
0
был в запасе