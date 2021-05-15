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Павел Овчинников
№98
Вратарь
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Команда
Велес
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1998 (23) года
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
Алания
0 : 0
Велес
89'
89'
89'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
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