Иннокентий Самохвалов
№65
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 окт. 1997 (23) года
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2019 22 мая 2019 ср 18:30
Локомотив
1 : 0
Урал
22.05.2019 22 мая 2019 ср 18:30
был в запасе
Россия. Кубок, Финал
Локомотив
1
Урал
0
был в запасе