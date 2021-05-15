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Никита Дорофеев
№89
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 февр. 1998 (23) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе