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Гонсало Пасьенса
№18
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 авг. 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 54' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 54' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 53'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 53' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
69'
77'
69'
77'
69'
77'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
69'
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
Шальке-04
1 : 3
Вердер
35'
35'
35'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 1 тур