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Андрей Полин
№8
Полузащитник
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Команда
Москва
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1994 (27) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
13:00
Тосно
2 : 4
Тюмень
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
13:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тосно
2
Тюмень
4
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
4
Тюмень
2
был в запасе
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
был в запасе
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
2
Зенит-2
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур