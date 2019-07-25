Вардан Погосян
№17
Полузащитник
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Команда
Дачия
Гражданство
Армения
Дата рождения
8 марта 1992 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Алашкерт
0 : 3
Стяуа
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
0
Стяуа
3
был в запасе