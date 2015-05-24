Рис Грего-Кокс
№39
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
12 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:30
Манчестер Сити
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
был в запасе
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
Астон Вилла
3 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
3
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 15:45
Кристал Пэлас
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
14.03.2015 14 марта 2015 сб 15:45
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кристал Пэлас
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур