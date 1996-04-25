Александр Смирнов
№96
Нападающий
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1996 (25) лет
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
2'
2'
2'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Оренбург
2 : 0
Томь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2
Томь
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
2 : 3
Оренбург
29'
29'
29'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Чертаново
2
Оренбург
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
21'
21'
21'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
5 : 2
Спартак-2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
5
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
9'
9'
9'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
31'
31'
31'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур